16.10.2018, 10:47

В Тапа при пожаре погиб мужчина


rus.delfi.ee
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В Тапа при пожаре погиб мужчина
Foto: Henri-Kristian Kirsip

15 октября поступило сообщение о пожаре в Тапа, информирует Департамент полиции и погранохраны.

На улице Лилле горел одноэтажный частный дом. Причины пожара и его обстоятельства выясняются. В результате происшествия погиб 47-летний мужчина.

Пресс-представитель Идаского спасательного центра Евгения Парв сообщила, что спасателям вызов поступил в 00.43. Возгорание ликвидировали к четырем утра. Из горевшего дома также эвакуировали женщину, которая не пострадала.

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