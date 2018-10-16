В Тапа при пожаре погиб мужчина
15 октября поступило сообщение о пожаре в Тапа, информирует Департамент полиции и погранохраны.
15 октября поступило сообщение о пожаре в Тапа, информирует Департамент полиции и погранохраны.
На улице Лилле горел одноэтажный частный дом. Причины пожара и его обстоятельства выясняются. В результате происшествия погиб 47-летний мужчина.
Пресс-представитель Идаского спасательного центра Евгения Парв сообщила, что спасателям вызов поступил в 00.43. Возгорание ликвидировали к четырем утра. Из горевшего дома также эвакуировали женщину, которая не пострадала.
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
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