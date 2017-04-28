В Таллиннском порту финн переехал ногу находившемуся при исполнении полицейскому

В пятницу днем в Таллиннском порту находившийся при исполнении страж правопорядка получил травму, когда съехавший с парома автомобиль, которым управлял гражданин Финляндии, проехался ему по ноге.
Чиновники погранохраны проводили возле А-терминала полицейскую операцию, которая заключалась в проверке прибывающих на пароме транспортных средств.
Один финн на своем автомобиле, сдавая назад, случайно проехался полицейскому по ноге.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что страж порядка обратился в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья.
В отношении гостя столицы возбуждено производство по факту совершения ДТП.