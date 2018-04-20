В таллиннском общественном транспорте женщине защемило руку дверью, она упала и автобус проехал по ее ноге

19 апреля, примерно в 18:30 в Таллинне произошла авария. В результате которой автобус проехал по ноге 76-летней женщины.

Инцидент произошел на Пярнуском шоссе, на остановке Risti. Как сообщается в полицейской хронике, когда 76-летняя женщина выходила из задней двери автобуса, ее руку защемило закрывшимися дверьми. Из-за этого женщина упала, а автобус начал движение и проехал по ее ноге.

Пострадавшая отправилась домой, но позже обратилась в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Личность водителя устанавливается.