В таллиннском кафе компания молодых людей напала на женщину

Ночью 9 февраля в одном из кафе в центре Таллинна компания из пяти 17-18-летних молодых людей напала на 31-летнюю женщину.
Работник кафе нажал тревожную кнопку и на место прибыли охранники G4S. Нападавшие попытались скрыться, но были задержаны.
У одного из задержанных на руках обнаружили кровь и он признался в том, что ударил женщину.
Также выяснилось, что один из членов банды снял происходившее на мобильный телефон.
Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую. По словам охранников, у нее было повреждено лицо и сломан зуб. Женщину доставили в больницу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали происшествия выяснит следствие.