В таллиннском кафе компания молодых людей напала на женщину

Работник кафе нажал тревожную кнопку и на место прибыли охранники G4S. Нападавшие попытались скрыться, но были задержаны.

У одного из задержанных на руках обнаружили кровь и он признался в том, что ударил женщину.

Также выяснилось, что один из членов банды снял происходившее на мобильный телефон.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую. По словам охранников, у нее было повреждено лицо и сломан зуб. Женщину доставили в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали происшествия выяснит следствие.