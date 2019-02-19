19.02.2019, 19:12
В Таллиннском арестном доме мужчина покончил с собой
Во вторник днем сотрудники Таллиннского арестного дома обнаружили, что в одной из камер 59-летний мужчина покончил с собой. Попытки его оживить не принесли успеха.
Во вторник днем сотрудники Таллиннского арестного дома обнаружили, что в одной из камер 59-летний мужчина покончил с собой. Попытки его оживить не принесли успеха.
Труп был обнаружен в дешевой. Мужчина находился в камере один. В арестный дом он был помещен на время предварительного следствия в качестве задержанного.
В отношении инцидента Департамент полиции и погранохраны инициировал внутренний контроль.
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