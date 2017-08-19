В Таллиннском аэропорту задержаны контрабандисты, которые пытались провезти около 92 000 сигарет

В минувшую субботу, 12 августа, в Таллиннском аэропорту задержали трех мужчин, у которых при контроле багажа обнаружили сигареты в больших количествах.

По словам руководителя по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента, багаж мужчин превысил допустимую норму акцизных товаров. В одном багаже находилось 30 640 сигарет, во втором — 29 820, а в третьем — 30 960.

Один мужчина пытался провезти сигареты из России в Эстонию, а двое других — отправить их самолетом из Эстонии в Испанию. Мужчины не являются гражданами Эстонии.

В отношении трех случаев начались производства о проступках, и Налогово-таможенный департамент изъял сигареты.