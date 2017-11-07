07.11.2017, 19:09

В Таллиннском аэропорту задержали троих иностранцев

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rus.delfi.ee
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Tallinna Lennujaam
Pilt on illustreerivFoto: Rauno Volmar

Вчера полиция задержала в Таллиннском аэропорту троих граждан, у которых отсутствовали подтверждающие цель поездки документы. Всем мужчинам был запрещен въезд в страну.

Вчера из Москвы в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Республики Индия, у которого отсутствовали подтверждающие цель и условия поездки документы. Мужчине оформили запрет на въезд, и он находится в не-Шенгенской зоне Таллиннского аэропорта до вылета обратно.

Таким же образом вчера из Стамбула в Таллиннский аэропорт прибыли двое граждан Азербайджанской Республики, у которых отсутствовали подтверждающие цель и условия поездки документы. Мужчинам оформили запрет на въезд, и они находятся в не-Шенгенской зоне Таллиннского аэропорта до вылета обратно.

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