В Таллиннском аэропорту задержали троих иностранцев

Вчера полиция задержала в Таллиннском аэропорту троих граждан, у которых отсутствовали подтверждающие цель поездки документы. Всем мужчинам был запрещен въезд в страну.

Вчера из Москвы в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Республики Индия, у которого отсутствовали подтверждающие цель и условия поездки документы. Мужчине оформили запрет на въезд, и он находится в не-Шенгенской зоне Таллиннского аэропорта до вылета обратно.

Таким же образом вчера из Стамбула в Таллиннский аэропорт прибыли двое граждан Азербайджанской Республики, у которых отсутствовали подтверждающие цель и условия поездки документы. Мужчинам оформили запрет на въезд, и они находятся в не-Шенгенской зоне Таллиннского аэропорта до вылета обратно.