В Таллиннском аэропорту эвакуировали прилетевших из Финляндии пассажиров

Инцидент произошел вчера около 9 часов вечера. ”После приземления пилоты заметили дым и приняли решение об эвакуации пассажиров на посадочную полосу. Пассажиры и экипаж покинули самолет по трапу”, — сообщил пресс-секретарь Finnair.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс подтвердила изданию, что 42 пассажира и четыре члена экипажа были эвакуированы через аварийные выходы самолета.

Механики осмотрели транспортное средство. По предварительным данным, к задымлению привела неисправность реле в кабине пилота. После проведения тщательной проверки самолет получил от властей Эстонии разрешение вновь подняться в воздух.