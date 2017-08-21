В таллиннских квартирах обнаружили экзотических незванных гостей

На выходных в Спасательный центр поступили сообщения о трех инцидентах с необычными животными.

В пятницу в 20:56 сообщили, что в одной из квартир жилого дома в Ласнамяэ на улице Кярбери обнаружили попугая. Помимо совершения незапланированного визита, птица застряла с задней стороны секции. Спасатели помогли ей выбраться. По всей вероятности, владелец попугая уже найден.

В воскресенье в 22:28 поступило сообщение, что в Хааберсти на Палдиском шоссе в расположенной на четвертом этаже квартире многоквартирного дома была обнаружена экзотическая змея. Рептилия составляла около полуметра в длину и была покрыта оранжевыми пятнами. Спасатели поймали животное. Также нашелся владелец змеи, который живет в этом же доме.

В 23:22 сообщили, что в Хааберсти на улице Ныгикикка из клетки вылетел какаду. Владелец не смог вернуть птицу: она сидела на расположенном рядом дереве, которое было примерно шесть метров в высоту. Спасатели Лиллекюла пытались поймать какаду целый час. К сожалению, он летал от дерева к дереву, и в конце концов пришлось признать, что поймать птицу не по силам даже хорошим спасателям. После ухода команды владельцы продолжали следить за питомцем. Предположительно ночью он вернулся домой.