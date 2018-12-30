В Таллинне задержан мужчина, которого подозревают в краже 150 000 евро в Финляндии

Как пишет Ilta Sanomant, подозреваемого задержали вчера вечером в Таллинне. Согласно данным финской полиции, кража произошла в доме, где располагаются офисы лотерейных организаций Veikkaus OÜ.

Финская полиция благодарит всех, кто передавал данные, связанные с беглецом. Успел ли мужчина потратить все 150 000 евро, не сообщается.

Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, эстонские полицейские задержали мужчину вчера, примерно в 18:30 в одном из отелей в центре Таллинна. Сейчас мужчина находится под стражей, в скором времени его передадут финской полиции.