В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших недалеко от детского сада из пневматики

Сегодня около 14 часов в полицию поступил вызов от персонала детского сада на улице Пухангу в Таллинне. Работники сада заметили в окне дома напротив мужчин, у которых в руках были предметы, напоминающие оружие.

На место выехало пять патрульных экипажей и службы быстрого реагирования. Полиция задержала двух выходивших из дома 34-летних мужчин. В ходе проверки выяснилось, что они были пьяны.

В квартире был обнаружен третий мужчина 40 лет в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины были доставлены в участок.

В результате случившегося никто не пострадал. Выяснилось, что речь шла о пневматическом оружии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.