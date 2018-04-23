23.04.2018, 20:22

В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших недалеко от детского сада из пневматики

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rus.delfi.ee
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В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших недалеко от детского сада из пневматики
FOTO: RAIGO PAJULA

Сегодня около 14 часов в полицию поступил вызов от персонала детского сада на улице Пухангу в Таллинне. Работники сада заметили в окне дома напротив мужчин, у которых в руках были предметы, напоминающие оружие.

На место выехало пять патрульных экипажей и службы быстрого реагирования. Полиция задержала двух выходивших из дома 34-летних мужчин. В ходе проверки выяснилось, что они были пьяны.

В квартире был обнаружен третий мужчина 40 лет в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины были доставлены в участок.

В результате случившегося никто не пострадал. Выяснилось, что речь шла о пневматическом оружии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших недалеко от детского сада из пневматики

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Сегодня около 14 часов в полицию поступил вызов от персонала детского сада на улице Пухангу в Таллинне. Работники сада заметили в окне дома напротив мужчин, у которых в руках были предметы, напоминающие оружие.
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