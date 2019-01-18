В Таллинне водитель ударил кулаком в лицо гулявшей с детьми женщине

"Почему важен Женский марш? Сегодня шла по улице Ару, забитой сугробами и машинами. А тротуара тут у нас нет. Одна нас почти не сбила, просигналив, и я бросила ей вслед банкой из-под лимонада. Водитель вместе со своим 12-13-летним сыном или внуком выскочил из машины (чтоб тот тоже научился, как поступать с женщинами) и разбил мне нос до крови", - описывает события Паулус.

"Мои дети убежали через соседский двор. Но у женщин не меньше прав, и пешеход не менее важен, чем водитель. И я-таки не сдамся. Слегка умылась, но реву дико", - продолжила Паулус, приложив фотографию.

Женщина также добавила, что настолько растерялась, что не запомнила ни марки машины, ни номера. "Обычно я все замечаю. Но это было так травматично. Телефон тоже не смогла сразу разблокировать руками в крови, и не сфотографировала сразу, потому что боялась", - написала женщина в соцсети.