В Таллинне водитель ударил кулаком в лицо гулявшей с детьми женщине

В четверг вечером исследователь искусства Карин Паулус гуляла по улице Ару в Таллинне со своими детьми 8 и 10 лет. Она была вынуждена в силу обстоятельств идти по проезжей части, что настолько разозлило проезжавшего рядом автомобилиста, что тот напал на женщину.
"Почему важен Женский марш? Сегодня шла по улице Ару, забитой сугробами и машинами. А тротуара тут у нас нет. Одна нас почти не сбила, просигналив, и я бросила ей вслед банкой из-под лимонада. Водитель вместе со своим 12-13-летним сыном или внуком выскочил из машины (чтоб тот тоже научился, как поступать с женщинами) и разбил мне нос до крови", - описывает события Паулус.
"Мои дети убежали через соседский двор. Но у женщин не меньше прав, и пешеход не менее важен, чем водитель. И я-таки не сдамся. Слегка умылась, но реву дико", - продолжила Паулус, приложив фотографию.
Женщина также добавила, что настолько растерялась, что не запомнила ни марки машины, ни номера. "Обычно я все замечаю. Но это было так травматично. Телефон тоже не смогла сразу разблокировать руками в крови, и не сфотографировала сразу, потому что боялась", - написала женщина в соцсети.