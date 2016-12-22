47-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Kia Sportage, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 29-летнюю женщину. Водитель сам доставил в больницу пострадавшую.
В Таллинне водитель сбил женщину и сам отвез ее в больницу(4)
21 декабря, в 12:12 в полицию поступило сообщение об аварии в Таллинне на перекрестке улицы Кентмани и Рявала пуйстеэ.
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