В Таллинне водитель сбил женщину и сам отвез ее в больницу

Фото иллюстративное Foto: Andres Putting 21 декабря, в 12:12 в полицию поступило сообщение об аварии в Таллинне на перекрестке улицы Кентмани и Рявала пуйстеэ. 47-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Kia Sportage, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 29-летнюю женщину. Водитель сам доставил в больницу пострадавшую. Share 0 LiveJournal