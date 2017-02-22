В Таллинне водитель помог полицейским задержать убегающих нарушителей

Проезжавший мимо на машине водитель подобрал полицейских и помог им догнать и задержать нарушителей. Полиция просит ответственного гражданина дать о себе знать.

В субботу ближе к вечеру в Центр тревоги поступило сообщение, что на полу магазина на Тартуском шоссе в Таллинне валяются два пьяных мужчины. Охранники пробовали с ними поговорить, но те начали вести себя агрессивно, из-за чего было решено вызвать полицию.

Полиция пишет в Facebook, что по прибытии защитников правопорядка, пьяные мужчины, которые до этого бессильно валялись на полу, решили пуститься наутек. Полицейским пришлось последовать вслед за нарушителями.

По улице Лаулупео передвигался автомобиль темного цвета, водитель которого, увидев напряженные лица сотрудников полиции, остановил машину и подобрал полицейских. На несколько метров впереди был еще один полицейский, преследовавший нарушителей по пятам.

В итоге водитель поехал вперед и перегородил машиной путь убегавших мужчин, после чего полицейским удалось их задержать.

Во время задержвания полицейские не успели выяснить имя водителя, который им сильно помог. Поэтому полиция просит ответственного гражданина дать о себе знать, чтобы лично ему пожать руку и сказать слова благодарности.