19.03.2017, 09:20

В Таллинне столкнулись четыре автомобиля, пострадал один из водителей

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Avarii Tondiraba tn
Foto on illustreeriv.Foto: Veiko Vares

В Таллинне на Раннамыйза теэ вчера днем произошла авария с четырьмя автомобилями, в которой пострадал один человек.

ДТП произошло в субботу в 15 часов в Таллинне у дома по адресу Раннамыйза теэ, 4а, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

44-летний мужчина на автомобиле Hyundai i40 врезался сзади в остановившийся впереди автомобиль Volkswagen Jetta, которым управлял 51-летний мужчина. В результате столкновения Volkswagen Jetta влетел сзади в стоявший впереди управляемый 39-летним мужчиной автомобиль Volkswagen New Beetle, который в свою очередь влетел сзади в стоявший перед ним автомобиль Honda CR-V, которым управлял 53-летний мужчина.

Водителя Volkswagen Jetta доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.

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