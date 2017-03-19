В Таллинне столкнулись четыре автомобиля, пострадал один из водителей

В Таллинне на Раннамыйза теэ вчера днем произошла авария с четырьмя автомобилями, в которой пострадал один человек.

ДТП произошло в субботу в 15 часов в Таллинне у дома по адресу Раннамыйза теэ, 4а, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

44-летний мужчина на автомобиле Hyundai i40 врезался сзади в остановившийся впереди автомобиль Volkswagen Jetta, которым управлял 51-летний мужчина. В результате столкновения Volkswagen Jetta влетел сзади в стоявший впереди управляемый 39-летним мужчиной автомобиль Volkswagen New Beetle, который в свою очередь влетел сзади в стоявший перед ним автомобиль Honda CR-V, которым управлял 53-летний мужчина.

Водителя Volkswagen Jetta доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.