В Таллинне произошло две аварии с участием мотоциклистов

В четверг, 18 мая, в Таллинне произошло два ДТП, в которых травмы получили мотоциклисты, передает rus.err.ee.
Первая авария случилась 9:06 на бульваре Вабадузе, когда мотоцикл Yamaha, которым управлял 40-летний мужчина, въехал сзади в легковой автомобиль Mitsubishi ASX, за рулем которого была 53-летняя женщина. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 17:53 на перекрестке бульвара Кадака и улицы Ыйтсе автомобиль Toyota Auris, за рулем которого была 53-летняя женщина, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha R1, которым управлял 40-летний мужчина. Мотоциклиста госпитализировали.
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