15.07.2018, 09:55

В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение


rus.delfi.ee
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В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение
Foto: Anni Õnneleid

14 июля в 20.43 Центр спасения получил сообщение о пожаре в квартире одного из домов на Ыйсмяэ теэ. Прибыв на место происшествия, они увидели идущий из окна двухкомнатной квартиры на восьмом этаже дым. Оказавшись внутри, обнаружили, что в одной из комнат горит кровать.

В кровати находился мужчина, 1983 года рождения. К сожалению, спасти жизнь ему не удалось.

Победить огонь спасателям удалось за считанные минуты, но тут же они приступили к установлению причин трагедии, покинув место происшествия только в 22.40.

К квартире отсутствовал дымовой датчик. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного курения, являющегося одной из основных причин пожаров в домах эстоноземельцев.

С начала этого года при пожарах в Эстонии погибло уже 19 человек.

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В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение

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