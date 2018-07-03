В Таллинне поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня ближе к вечеру, в шестом часу, недалеко от железнодорожного переезда Вильяндиского шоссе погиб мужчина. Движение поездов нарушено.
Дополняется.
Сегодня ближе к вечеру, в шестом часу, недалеко от железнодорожного переезда Вильяндиского шоссе погиб мужчина. Движение поездов нарушено.
Дополняется.
Kultuuriväärtuste asekantsler
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GARDEST OÜ (TAMMISTE ...
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