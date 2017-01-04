В Таллинне под машину попал ребенок, переходивший дорогу на красный свет

Foto: Andres Putting

Во вторник, 3 января, на перекрестке улиц Кескузе и Эхитаяте в Таллинне автомобиль сбил 12-летнего мальчика, передает rus.err.ee.