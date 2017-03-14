В Таллинне по подозрению в незаконном обороте конопли задержан полицейский

Поздно вечером 12 марта в Таллинне по подозрению в распространении конопли был задержан 21-летний сотрудник патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции. Мужчина не был при исполнении и находился в своем личном автомобиле.

При обыске у него обнаружили похожее на наркотики вещество. Для проведения процессуальных действий он был доставлен в участок. ”На данный момент у нас есть основания подозревать, что он неоднократно занимался посредничеством при продаже наркотического вещества. Вчера его допросили и применили запрет на оставление места жительства”, — сообщил советник по связям с общественностью Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас Delfi.

”Я от всего сердца сожалению, что полицейский подозревается в наркопреступлении, — сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани. — Полиция располагает механизмами контроля, при помощи которых нечестные коллеги рано или поздно будут выявлены. Мы хотим достичь того, чтобы подобные люди вообще не становились полицейскими, и отдел внутреннего контроля ежедневно работает над этим”.

По словам Яани, подозреваемый будет отстранен от службы. ”Невозможно, чтобы человек, продающий в каких бы то ни было количествах наркотические вещества, работал в полиции. Его виновность определит суд, но то, что он замарал честь нашей службы, делает его дальнейшее пребывание в наших рядах невозможным”, — отметил префект.