В Таллинне переходивший дорогу на красный свет мальчик попал под грузовик

Вчера в Эстонии произошло три серьезных ДТП, в одном из которых пострадал попавший под грузовик 9-летний мальчик.

Вышеупомянутое ДТП произошло в 15:40 в Таллинне на Тартуском шоссе на перекрестке с улицей Лубья. Там пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет 9-летний мальчик попал под грузовик Scania P310, которым управлял 50-летний мужчина. Ребенок пострадал и был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 9:43 произошло ДТП в Тартумаа в волости Тяхтвере на 176 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 50-летний мужчина на автомобиле Dacia Dokker в зоне ремонта дороги врезался сзади в остановившийся перед ним автомобиль BMW 330D, которым управляла 30-летняя женщина. Скорая помощь доставила пассажирку BMW, 32-летнюю женщину, в Клинику Тартуского университета.

В 12:30 произошло ДТП в Валгамаа на 29 километре Татра-Отепя-Сангасте, где 35-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Aveo на повороте направо съехала с дороги налево в кювет. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.

За минувшие сутки задержали десять употреблявших алкоголь водителей.