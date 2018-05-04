04.05.2018, 08:20

В Таллинне пенсионерка попала в больницу в результате резкой остановки автобуса

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rus.delfi.ee
EST
Uued Hispaania liinibussid Harjumaa teedele
Maakonnaliini bussFoto: Sven Arbet

Вечером, 3 мая, в столичном районе Ыйсмяэ городской автобус резко затормозил, в результате такой остановки пожилая пассажирка упал и получила травму, женщину доставили в больницу.

По данным дорожной полиции, инцидент произошел в 16:35 около автобусной остановки "Куллеркупу", из-за неожиданной остановки городского автобуса, следовавший за ним другой автобус вынужден был резко затормозить, сообщает rus.err.ee.

В результате экстренной остановки автобуса в его салоне упала 86-летняя пассажирка и получила травму. Пожилую женщину доставили в больницу.

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