В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка.
По предварительным данным, наркотик девочке дал ее 15-летний друг.
Пара употребила наркотик дома у молодого человека. Он вызвал скорую, но, к сожалению, жизнь девочки спасти не удалось.
Случай произошел в начале июня этого года.
Мальчику предъявлено подозрение в причинении смерти по неосторожности. За подобного рода преступление предназначено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Точные обстоятельства выяснит следствие.