19.07.2018, 13:26

В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка

 (36)
rus.delfi.ee
EST 28
В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка
SüstladFoto: Andres Putting

В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка.

По предварительным данным, наркотик девочке дал ее 15-летний друг.

Пара употребила наркотик дома у молодого человека. Он вызвал скорую, но, к сожалению, жизнь девочки спасти не удалось.

Случай произошел в начале июня этого года.

Мальчику предъявлено подозрение в причинении смерти по неосторожности. За подобного рода преступление предназначено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Точные обстоятельства выяснит следствие.

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