В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка.

По предварительным данным, наркотик девочке дал ее 15-летний друг.

Пара употребила наркотик дома у молодого человека. Он вызвал скорую, но, к сожалению, жизнь девочки спасти не удалось.

Случай произошел в начале июня этого года.

Мальчику предъявлено подозрение в причинении смерти по неосторожности. За подобного рода преступление предназначено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Точные обстоятельства выяснит следствие.