В Таллинне охранники помогли задержать еле державшегося на ногах алководителя

В прошлую среду, около 18 часов, сотрудники охранной фирмы G4S заметили двигавшийся в Таллинне по Ярвевана теэ в сторону Таммсааре легковой автомобиль Audi, водитель которого придерживался крайне странного стиля вождения и вилял с одной полосы на другую.

Охранники сообщили об этом полиции и стали преследовать автомобиль. Приближаясь к железнодорожному переезду, ехавший перед Audi автомобиль Mazda снизил скорость в связи с загоревшимся на светофоре красным светом. Водитель Audi, однако, не смог достаточно быстро отреагировать на ситуация и врезался в Mazda.

Охранники перекрыли Audi путь. ”Подойдя к машине, мы обнаружили, что ее водитель пьян. От него пахло, он еле держался на ногах и говорит невнятно”, — рассказал один из охранников.

Прибывшие на место стражи порядка констатировали у мужчины алкогольное опьянение.