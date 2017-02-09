В Таллинне нв улице Рандвере теэ перекрыто движение в связи с аварией на трубопроводе

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Сегодня утром, 9 февраля, в связи с ликвидацией аварии на трубопроводе по адресу Рандвере теэ, 1 будет перекрыт участок дороги протяженностью примерно 50 метров. По этой причине общественный транспорт будет направлен в объезд по ближайшим улицам в течение дня.