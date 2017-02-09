09.02.2017, 08:44

В Таллинне нв улице Рандвере теэ перекрыто движение в связи с аварией на трубопроводе


rus.delfi.ee
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Veeavarii J. Vilmsi tänaval
Foto on illustreerivFoto: Tanel Meos

Сегодня утром, 9 февраля, в связи с ликвидацией аварии на трубопроводе по адресу Рандвере теэ, 1 будет перекрыт участок дороги протяженностью примерно 50 метров. По этой причине общественный транспорт будет направлен в объезд по ближайшим улицам в течение дня.

AS Tallinna Vesi просит следовать знакам дорожного движения и учитывать, что изменения в дорожном движении могут привести к возникновению пробок на дороге. Обычный порядок движения будет восстановлен при первой возможности.

AS Tallinna Vesi приносит извинения за возможные неудобства.

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