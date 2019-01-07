В Таллинне напали на таксиста, ударив дважды отверткой в бок

В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны Delfi подтвердили, что нападение имело место и правоохранительные органы занимаются расследованием его обстоятельств.

”7 января примерно в 3.25 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на ул. Викерлазе произошло нападение на мужчину 35 лет. Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство о применении физического насилия. Уголовное делопроизводство ведет Ида-Харьюское отделение полиции, ведением производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура”, — сообщает пресс-представитель департамента.