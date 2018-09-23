В Таллинне на Петербури теэ автомобиль врезался в столб и перевернулся

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, в Центр тревоги сообщение об аварии поступило сегодня в 9:15.

Управлявшего автомобилем 52-летнего мужчину доставили в больницу на осмотр. Водитель был трезв, в машине он был один.