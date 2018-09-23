В Таллинне на Петербури теэ автомобиль врезался в столб и перевернулся
Сегодня утром в Таллинне произошло ДТП, в котором ехавший по Петербури теэ автомобиль снес столб уличного освещения и после это перевернулся через крышу.
Сегодня утром в Таллинне произошло ДТП, в котором ехавший по Петербури теэ автомобиль снес столб уличного освещения и после это перевернулся через крышу.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, в Центр тревоги сообщение об аварии поступило сегодня в 9:15.
Управлявшего автомобилем 52-летнего мужчину доставили в больницу на осмотр. Водитель был трезв, в машине он был один.
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Tähtaeg: 30.09.2018
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