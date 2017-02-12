В Таллинне на пешеходном переходе насмерть сбили пешехода, водитель скрылся

Вчера вечером в Таллинне, на Сютисте теэ неизвестный водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь.
ДТП произошло около 22:20 около дома по адресу Сютистеэ теэ, 44, сообщила полиция.
Машина неустановленной марки на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 60-летнюю женщину. Очевидцев аварии полиция просит позвонить по номеру 612 3000 или написать письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.
Tallinn, Квартира, 75 000 EUR
Maardu, Дом, 186 200 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (10)