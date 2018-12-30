В Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе пожилой водитель "Кашкай" сбил женщину

Авария произошла на Пярнуском шоссе рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 264. Как сообщает полиция, 79-летний водитель, находясь за рулем Nissan Qashqai, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу.