30.12.2018, 11:50

В Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе пожилой водитель "Кашкай" сбил женщину

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rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

29 декабря, в 15:48 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадала женщина.

Авария произошла на Пярнуском шоссе рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 264. Как сообщает полиция, 79-летний водитель, находясь за рулем Nissan Qashqai, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу.

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