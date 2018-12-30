30.12.2018, 11:50
В Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе пожилой водитель "Кашкай" сбил женщину(7)
29 декабря, в 15:48 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадала женщина.
29 декабря, в 15:48 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадала женщина.
Авария произошла на Пярнуском шоссе рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 264. Как сообщает полиция, 79-летний водитель, находясь за рулем Nissan Qashqai, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в больницу.
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