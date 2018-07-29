В Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста

В субботу, примерно в 15:59 в Таллинне, на улице Суур-Патарей произошла авария.
На нерегулируемом пешеходном переходе 38-летняя женщина, находясь за рулем Ford Focus, сбила 8-летнего мальчика на велосипеде.
Пострадавшего доставили в больницу.
В субботу, примерно в 15:59 в Таллинне, на улице Суур-Патарей произошла авария.
На нерегулируемом пешеходном переходе 38-летняя женщина, находясь за рулем Ford Focus, сбила 8-летнего мальчика на велосипеде.
Пострадавшего доставили в больницу.
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