29.07.2018, 09:21

В Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста

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rus.delfi.ee
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Jalgrattaõnnetus Sõle tänaval
Фото иллюстративноеFoto: Veiko Vares

В субботу, примерно в 15:59 в Таллинне, на улице Суур-Патарей произошла авария.

На нерегулируемом пешеходном переходе 38-летняя женщина, находясь за рулем Ford Focus, сбила 8-летнего мальчика на велосипеде.

Пострадавшего доставили в больницу.

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