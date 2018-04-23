23.04.2018, 07:30

В Таллинне на Лаагна теэ автомобиль сбил 81-летнюю женщину, которая позже скончалась в больнице

 (27)
rus.delfi.ee
EST 12
В Таллинне на Лаагна теэ автомобиль сбил 81-летнюю женщину, которая позже скончалась в больнице
Foto: Tarmo Lilles

22 апреля, в Таллинне, на Лаагна теэ произошла авария, в результате которой погибла 81-летняя женщина.

ДТП произошло примерно в 17:15. По первоначальным данным, 36-летняя женщина, которая находилась за рулем Mercedes-Benz E220, повернула с Мустакиви теэ на Лаагна теэ, а затем направилась в сторону города. Женщина ехала по второй полосе.

На дорогу неожиданно выбежала 81-летняя женщина в неположенном для пешеходов месте и получила удар от Mercedes-Benz.

Пострадавшую доставили в больницу, где она позже скончалась. Полиция просит всех, кто стал очевидцем данной аварии, позвонить по номеру 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Похороны Корнилия, инцидент с беременной женщиной, подробности убийства кемеровских

23.04.2018
В воскресенье, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии простились с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием. Владыку похоронили на Александро-Невском кладбище. В субботу СМИ сообщили об инциденте, который произошел двумя днями раньше — в ночь на четверг охранник G4S нашел во дворе больницы женщину, которая вот-вот родит. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее


ФОТО И ВИДЕО: В Нарве в честь Дня ветеранов впервые торжественно подняли флаг. Народу собралось крайне мало

23.04.2018
Сегодня Эстония в шестой раз отмечает День ветеранов, и в Нарве в честь знаменательной даты впервые торжественно подняли на рассвете флаг. На мероприятие пришло менее десяти человек.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Если вы не зарегистрированы в Эстонии, то вам могут отказать в продлении водительского удостоверения

23.04.2018
Житель Таллинна Дмитрий столкнулся со странной ситуацией: когда он пошел продлевать срок действия своего водительского удостоверения, то в Авторегистре ему в этом отказали. Потому что у Дмитрия нет прописки в Эстонии. ”Но я тут постоянно живу, веду бизнес, плачу налоги”, — недоумевает он. В итоге мужчине пришлось принести чиновникам кучу документов и даже сходить на прием к руководителю Департамента шоссейных дорог. Увы, это далеко не единичный случай, и довольно часто людям отказывают в выдаче нового документа из-за отсутствия прописки. Почему так и как можно доказать, что вы тут живете, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106282002
124,20 €
74,52 €
-10% Guess kõrvarõngad naistele USE80903
110,- €
99,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €

EKRE: эстонским и русским избирателям мы говорим одинаковые вещи

22.04.2018
Ужесточение судебной системы и контроль на всех границах страны — с такими тезисами намерена выйти на предстоящие парламентские выборы Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). В политической силе также уверяют, что русским избирателям они говорят те же самые слова, что и эстонским, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Житель Мустамяэ: Таллинн — зеленый город? Этому пришел конец

22.04.2018
Продолжающийся строительный бум в Таллинне угрожает уничтожением и так не больших парковых зон города. Мустамяэ когда-то считался самым зеленым районом Таллинна — из-за обилия деревьев и их размеров, ведь Мустамяэ это первый спальный район, который начал строиться в Таллинне. Поэтому там уже выросли крупные деревья. Но в последние годы эти деревья, заново вырастить которые понадобится несколько десятилетий, безжалостно уничтожаются.
Подробнее

Похороны митрополита Корнилия. Интервью с членом Синода ЭПЦ МП Сергеем Мянником

22.04.2018
Член Синода Эстонской православной церкви Московского Патриархата Сергей Мянник в интервью DELFI рассказал о процедуре выбора преемника предстоятеля ЭПЦ МП, а также о том, кто из иерархов церкви посетил похороны владыки Корнилия.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ