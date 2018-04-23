В Таллинне на Лаагна теэ автомобиль сбил 81-летнюю женщину, которая позже скончалась в больнице

22 апреля, в Таллинне, на Лаагна теэ произошла авария, в результате которой погибла 81-летняя женщина.

ДТП произошло примерно в 17:15. По первоначальным данным, 36-летняя женщина, которая находилась за рулем Mercedes-Benz E220, повернула с Мустакиви теэ на Лаагна теэ, а затем направилась в сторону города. Женщина ехала по второй полосе.

На дорогу неожиданно выбежала 81-летняя женщина в неположенном для пешеходов месте и получила удар от Mercedes-Benz.

Пострадавшую доставили в больницу, где она позже скончалась. Полиция просит всех, кто стал очевидцем данной аварии, позвонить по номеру 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.