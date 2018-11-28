В Таллинне мужчины бросались в говорившую по телефону по-английски женщину и ее собаку камнями

По информации полиции, мужчины шли за женщиной, заговаривая с ней, а в какой-то момент стали кидать камни в нее и в гулявшую с ней собаку.

По словам подруги пострадавшей, мужчины дали понять, что причиной их агрессии является зарубежное происхождение женщины.

Сегодня утром пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, и там начали производство по данному факту.

”Активно работаем над выяснением обстоятельств произошедшего и над установлением личностей вероятных нападавших”, — прокомментировал руководитель Кеклиннаского отделения полиции Кайдо Саарниит.

Серьезных телесных повреждений, по данным полиии, женщина не получила, чего не скажешь про ее собаку.