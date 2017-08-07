В воскресенье, 6 августа, на автобусной остановке в Таллинне мужчина бросился под колеса автобуса, мужчину доставили после ДТП в больницу.
По сообщению полиции, время происшествия — 15:41, место — автобусная остановка "Винеэри" на Пярнуском шоссе. Сидевший на скамейке 61-летний мужчина внезапно вскочил и выбежал на дорогу перед автобусом, передает rus.err.ee.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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