В Таллинне Mazda съехала с дороги и врезалась в дерево

За минувшие сутки произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также полиция задержала восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.
Вчера около 12:35 произошло ДТП в Таллинне у перекрестка Туулику теэ и Вескимяэ, где 36-летний мужчина потерял управление автомобилем Mazda 6 и съехал с дороги, где врезался в дерево.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.
Tallinn, Квартира, 385 000 EUR
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (4)