02.02.2017, 07:20

В Таллинне Mazda съехала с дороги и врезалась в дерево

 (1)
rus.delfi.ee
EST
В Таллинне Mazda съехала с дороги и врезалась в дерево
Foto on illustratiivne.Foto: Veiko Vares

За минувшие сутки произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также полиция задержала восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

Вчера около 12:35 произошло ДТП в Таллинне у перекрестка Туулику теэ и Вескимяэ, где 36-летний мужчина потерял управление автомобилем Mazda 6 и съехал с дороги, где врезался в дерево.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии