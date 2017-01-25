В Таллинне лжеврач ”лечил” пациентов от шизофрении

В скором времени начнется судебный процесс над лжеврачом по имени Игорь, который ”лечил” людей, пишет Eesti Ekspress.

Полиция вышла на след Игоря прошлым летом, когда мужчина брал у одного из своих пациентов кровь ”на анализ” в общественном месте. Игорь, которому чуть за 30, принимал пациентов на Пярнуском шоссе близ торгового центра ”Ярве”.

Когда полиция приехала в кабинет Игоря, на стене висел диплом обо окончании медицинского факультета Тартуского университета cum laude (с отличием — при. ред.). Диплом был признан подделкой. На самом деле мужчина по образованию техник-радиолог.

У Игоря сформировался круг постоянных пациентов, которых он ”лечил”, например, от шизофрении. Поскольку Игорь мне мог сам выписывать рецепты на лекарства, он перепродавал антидепрессанты, которые врачи назначили самому ”доктору”.

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В ходе следствия Игорю было назначено две экспертизы для проверки состояния его душевного здоровья. В первый раз не удалось выяснить, вменяем ли Игорь или нет. В ходе повторной экспертизы было установлено, что мужчина в состоянии отвечать за свои поступки.

Игорь признал себя виновным и раскаялся. Также он признался, что продал одному из пациентов лекарства от болезни, которой тот не страдал.

После того, как Игорь попал в поле зрение стражей порядка, он велел своим пациентам при денежных переводах указывать, что эта плата — за предоставление услуг сексуального характера.