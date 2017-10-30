В Таллинне из-за отравления угарным газом в больницу попала вся семья, в том числе младенец

Вчера во второй половине дня скорая доставила в больницу годовалого мальчика, 14-летнюю девочку и 37-летнюю женщину, которым стало плохо в результате растопки газового котла на улице Энергия.
Сообщение поступило в Центр тревоги в 15:22. Прибывшие на место спасатели проветрили помещение, а медики доставили получивших отравление угарным газом членов семьи в больницу.
Спасательный департамент напоминает, что за исправность и проведение профилактики газовых устройств в квартире отвечает владелец. Надзор осуществляет Департамент технического надзора.
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