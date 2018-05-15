15.05.2018, 15:59

В Таллинне и Харьюмаа участились ДТП с серьезными последствиями

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rus.delfi.ee
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В Таллинне и Харьюмаа участились ДТП с серьезными последствиями
Foto: Veiko Vares

В течение недели в Таллинне и Харьюмаа произошло 26 ДТП, в которых были пострадавшие. В этих ДТП 30 человек повреждения получили, по оценке полиции это слишком много, даже учитывая плотность движения в столице и Харьюском уезде.

„Причины этих ДТП разные, но в основном они связаны с невнимательностью”, — сказал руководитель аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа. "Водители должны считаться с тем, что сейчас на дорогах много двухколесного транспорта. Велосипедисты, водители мопедов, мотороллеров и мотоциклов могут сделать многое для того, чтобы обезопасить себя. В первую очередь, надо сделать себя видимым, а также помнить о возможным опасностях: убедитесь в том, что вас заметили, а также в том, что совершать маневр безопасно", — добавил Паюмаа.

По словам Паюмаа, необычно то, что в этих ДТП отсутствует общий знаменатель. "Раньше мы говорили летом в основном о ДТП, связанных с превышением скорости. Сейчас мы видим наезды на пешеходов, велосипедистов и другие автомобили, выезды с дороги, выезды на главную дорогу с второстепенной, не уступая дороги. Превышение скорости является дополнительным фактором риска в любом случае, также, как опасна на дороге невнимательность и просто совершаемые водителями и пешеходами глупые поступки, из-за которых происходят ДТП. ДТП можно избежать, если внимательно смотреть за тем, что происходит на дороге, придерживаться разрешенной скорости и совершать маневры, убедившись в их безопасности".

За 4,5 месяца в Харьюмаа в ДТП погибло семь человек, из них двое в Таллинне. В прошлом году за тот же период времени в Таллинне и Харьюмаа погибло два человека, оба они были пешеходами. В Харьюмаа и Таллинне в ДТП пострадало 270 человек, в прошлом году 224.

Примеры последних ДТП:

• 14 мая в поселке Лаагри автомобиль Audi наехал на 31-летнюю женщину, которую доставили в больницу. По первоначальным данным, водитель искал что-то на полу автомобиля и не заметил пешехода.

• 13 мая в Таллинне на ул. Сыле в 21 часов водитель, 33-летний мужчина, упал с мотоцикла. Водителя доставили в больницу.

ТОП

• 13 мая в 11 часов в Таллинне столкнулись Opel и мотоцикл Honda, совершавший учебную поездку. По первоначальным данным, автомобиль не уступил дороги мотоциклу дорогу. 28-летнюю женщину, управлявшую мотоциклом, доставили в больницу.

• 13 мая в Таллинне на Нарвском шоссе велосипедист наехал на пешехода.

• 12 мая в Пирита на Клоостриметса теэ столкнулись Opel и мотоцикл. Пострадал мотоциклист, 23-летний мужчина.

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