В Таллинне горели два заброшенных дома и мусор в подвале жилого дома

В Таллинне вчера произошло три пожара, два из которых — в заброшенных домах. Третий пожар был в подвале многоквартирного дома, где горел мусор.

Сообщение о первом пожаре Спасательный департамент получил вчера в 15:57. Сообщили, что в Мустамяэ на Академиа теэ в подвале многоквартирного дома горит мусор. Спасатели потушили мусор, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

Всего через полчаса поступило сообщение о втором пожаре, когда в 16:30 сообщили, что в Пыхья-Таллинне на улице Лийнивахе возгорание в заброшенном доме. Спасатели потушили возгорание.

О третьем пожаре спасатели получили сообщение в ночь на сегодня. В 00:30 сообщили, что в Ласнамяэ на улице Суур-Сыямяэ возгорание в заброшенном доме. Спасатели потушили его.