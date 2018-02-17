17.02.2018, 19:16

В Таллинне финн избежал гибели, попав в мусоровоз вместе с содержимым контейнера

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rus.delfi.ee
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Prügiautos lähevad sageli kõik sorteeritud jäätmed kokku, sest pahatahtlikud on prügi valesse konteinerisse visanudFoto: Rene Suurkaev

В ночь на пятницу в Старом Таллинне финн избежал смерти. Как сообщается, мужчина заснул в мусорном контейнере за рестораном. Он проснулся, когда попал в мусоровоз вместе с содержимым контейнера.

Полиция получила сообщение о данном инциденте в 6:47, сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры. По словам уборщиков, они остановили механизм мусоровоза после того, как услышали из контейнера голос.

Как отмечает полиция, в этом мусоровозе не было механизма, который спрессовывает мусор. На данный момент не уточняется что за механизм был у в машине.

Уборщики вызвали спасателей, полицию и скорую. Именно спасатели вызволили финна из машины. Медики доставили 32-летнего мужчину в больницу. О состоянии его здоровья пока не сообщается. Данное ЧП случилось за зданием по адресу Нарвское шоссе, 5. При каких обстоятельствах турист оказался в мусорном контейнере и сколько он там находился, пока неизвестно.

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