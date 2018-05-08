08.05.2018, 13:01

В Таллинне автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который ехал по "зебре" на велосипеде

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rus.delfi.ee
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В Таллинне автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который ехал по "зебре" на велосипеде
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Сегодня утром в 8.50 полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне на ул. Коцебу. Пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу 9-летний мальчик получил удар от автомобиля. Ребенка доставили в больницу, к счастью, его состояние не является критическим.

По первоначальным данным, автомобиль, за рулем которого была 43-летняя женщина, остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода, после чего автомобиль медленно продолжил движение, но водитель не заметил 9-летнего велосипедистка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенка, получившего в столкновении с автомобилем повреждения, скорая помощь доставила в больницу.

"На ребенке был шлем и его жизнь вне опасности, но мальчик пострадал и, надо полагать, пережил большой испуг", — рассказал руководитель аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа. "Приближаясь к пешеходным переходам, водители должны всегда убедиться в том, что пешеходы, желающие пересечь проезжую часть, смогли бы это сделать безопасно в обоих направлениях”.

Хорошая погода привлекает велосипедистов, поэтому Паюмаа призывает водителей быть внимательными. "На дороге водитель должен обращать за тем, что происходит вокруг него, сейчас следует быть более внимательными и по отношению двухколесного транспорта, особенно при совершении поворотов", — сказал Паюмаа.

Закон о дорожном движении позволяет велосипедисту пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь, но в этом случае на нерегулируемом пешеходном переходе у велосипедиста нет преимущества перед автомобилем. Преимущество велосипедист получает в том случае, если он спешится. Также водитель обязан уступить дорогу велосипедисту, даже если тот не спешивается, при пересечении перекрестка, когда автомобиль совершает поворот.

"Как полицейский и родитель я советую велосипедистам исходить из принципа, что перед пересечением дороги надо всегда убедиться, что вам уступают дорогу", — добавил Танель Паюмаа.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато делопроизводство. В этом году с участием велосипедистов произошло 19 ДТП, в которых погибло два велосипедиста и пострадало 16 велосипедистов.

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