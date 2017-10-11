В Таллинне автобус протащил пару метров девочку, застрявшую ногой в дверях

Во вторник в столичном районе Пирита девочка, входившая в автобус, застряла ногой в двери; автобус протащил ее пару метров. Пассажиры быстро отреагировали, крикнули водителю, и автобус остановился. Ребенок не пострадал.

Об этом сообщил в редакцию читатель.

Специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг подтвердил Delfi: действительно, такой случай вчера имел место на линии 1А.

”Водитель остановил автобус, позвонил в полицию, в скорую, а также отцу девочки. Автобус доехал до конечной остановки Хобуяама, где девочку осмотрели сотрудники скорой: повреждений у нее не обнаружено, только небольшие царапины на ноге. Сама она также ни на что не жаловалась. Полиция дела не завела. Водитель действовал правильно”, — прокомментировал ситуацию Тооминг.