В Таллинне активизировались отравители животных? Один случай — в полиции

Владельцам животных следует быть осторожными: уже поступило несколько сообщений, что на земле были найдены куски отравленной пищи.

С редакцией связался владелец кота из Кадриорга. ”Мой кот годами гулял у нас в районе, отроду проблем не было. Одним вечером кот пришел домой, его тошнило, потом около пары часов был без сознания, поэтому я отвез его в клинику таллиннского приюта для животных”. По словам рассказчика, в клинике у его любимца взяли кровь, и выяснилось: это была отрава.

Представитель SOS loomaabi на прошлой неделе сообщил Delfi, что в последние месяцы как минимум было три случая, когда врачи заключили: заболевание питомца связано с отравлением. ”Почему это делается, яд сыплют на улицы, чтобы избавиться от грызунов или же целенаправленно — чтобы отравить домашних любимцев, незвестно”. Специалист добавил: это не просто безосновательная городская легенда и подчеркнул, что владельцы питомцев, гуляя с ними в общественных местах, должны быть внимательны.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги сообщил, что к ним поступило к настоящему моменту одно заявление относительно случая отравления животного. ”Заявление подали 22 февраля в связи с инцидентом, когда в Таллинне близ остановки Линну теэ животное что-то съело в снегу, в результате чего его состояние здоровья ухудшилось и владелец заподозрил отравление”.