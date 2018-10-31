31.10.2018, 19:18

В Таллинне активизировались мошенники, бессовестно эксплуатирующие гуманизм и филантропию эстоноземельцев

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полиция: люди, бдите!
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
EST 13
Annetuste küsijad Foorumi ees
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

Наступила осень, и в Таллинне в очередной раз активизировались мошенники, давящие на жалость и сострадание наших склонных к человеколюбию соотечественников.

На днях в редакцию сообщили о двух подобных случаях. Схема — проста как валенок и стара как мир, и лишь слегка из сезона в сезон в нее привносят некоторые легкие новшества. Вот и этой осенью оказалось нелишним напомнить нашим людям о необходимости быть критичными, бдительными, и не давать прохиндеям нагло и бесцеремонно ”отжимать” свои кровные!

„Второй раз сталкиваюсь с ситуацией сбора денег на Региональную больницу. Дело было так. 29 октября около 15 часов при входе в торговый центр Рокка-аль-Маре подходят глухонемые девушки, дают прочесть инфолист на эстонском, русском и английском языках с просьбой пожертвовать деньги на больницу. Потом — подпись, имя и сумма пожертвования. Что-нибудь знаете об этом? Дело в том, что в Таллине нахожусь короткое время”, — интересуется гость столицы.

Нечто подобное поведала журналисту и жительница столицы Ольга: ”Сегодня на улице остановила какая-то арабка — и ни слова даже по-английски. Сует мне под нос петицию: написано что-то про помощь инвалидам. Я такая думаю: ладно, подпишу, а то на автобус опоздаю — с меня не убудет. Ставлю подпись и город, а она руками последний пункт закрыла; открывает, а там — размер пожертвования”.

„I don't have money, — ответила Ольга. — А она — настаивает, показывает пальцем на банкомат много раз. Это какой-то новый способ развода людей?”

Полиция: просить милостыню можно, но!

Ситуацию комментирует подполковник полиции руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.

„Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (Eesti Puuetega Inimeste Koda) еще в апреле этого года давала совместно с полицией предупреждение о людях, собирающих пожертвования якобы на благотворительность”, — припомнила Мирошниченко.

„Еще раз просьба: люди, желающие помочь, не платите деньги тем, кто на самом деле не собирается использовать эти средства на благие цели, а лишь прикрывается хорошими намерениями”.

Примерно так выглядит типичный бланк сбора ”пожертвований”:

По словам подполковника, в нашей стране разрешено просить милостыню, но делать это можно лишь ненавязчивым способом. Если человек требует денег, ведет себя агрессивно, навязчиво, трогает вас за одежду, не дает пройти дальше, то это является нарушением общественного порядка, и об этом следует сообщить в полицию на короткий номер 112, описать внешность этих людей и сообщить направление движения. Полиция сможет проверить этих людей, в том числе и установить, находятся ли они в Эстонии на законных основаниях.

„Если вы хотите помочь и поддержать какую-то благотворительную организацию, то можно перевести деньги на счет конкретной организации, данные можно найти в интернете, при необходимости заранее связавшись с ее представителем”, — посоветовала Мирошниченко.

Айфоны, криптовалюты и т.д. и т.п.

Напомним также вам о последних, так сказать, актуальных схемах мошенничества, имевших место в Эстонии в текущем году.

Читательница Delfi предупреждает: на сайтах объявлений Эстонии орудуют международные мошенники! ”Пытаюсь продать телефон. Объявления повесила на всем известных местных сайтах, но безуспешно: за две недели никто товаром не заинтересовался. И тут вдруг объявился покупатель и сразу сказал: "Беру!" Писал он на английском, что уже немного напрягло. ”Дайте мне номер счета, я переведу вам деньги за телефон и пересылку. Хочу, чтобы вы послали его моей подруге, как подарок. Я дам вам его почтовый адрес”, — рассказала читательница журналистам. В итоге же, разумеется, отослав телефон, она не получила бы ничего, кроме горького разочарования. При первой же проверке оказалось, что письмо от PayPal поддельное. Читайте подробности тут.

ТОП

Одна из распространенных сейчас схем мошенничества, жертвами которой зачастую становятся люди старшего возраста, это предложения "инвестировать" деньги, сыграть на бирже или приобрести криптовалюту. Полиция напоминает: как распознать мошенника, чтобы не лишиться денег?

Магазины электроники торговых центров Ülemiste, Viru и Kristiine недавно стали жертвами мошенничества: было украдено множество смартфонов iPhone XS. Схема была проста — преступник приходил в магазин и просил посмотреть коробку новейшей модели iPhone. Затем внимание продавца отвлекалось, а в этот момент мошенник подменял коробку на идентичную, но пустую внутри. Подробнее — по этой ссылке.

В июне rusDelfi писал, что Пыхьяская префектура получила несколько сообщений от людей, которые стали жертвами мошенников, предлагавших заработать на инвестициях. Мошенники говорят по-русски, общаются с жертвами по телефону, предлагают инвестировать в акции и обещают невозможное — гарантированную прибыль.

Есть и такой вариант. Ранее неоднократно судимый мошенник решил въехать в дорогой дом и отказался его покидать. Новый законопроект занимается и нерадивыми арендаторами, но решения пока кажутся довольно скромными. Как это было — читайте здесь.

Также в начале этого года веб-констебль Маарья Пунак предупреждала о трех схемах мошенничества, при помощи которых злоумышленники пытаются выманить у жителей Эстонии деньги.

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