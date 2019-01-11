В Таллинне агрессивный пьяный мужчина направил на полицейских похожий на оружие предмет

Позавчера полиция получила вызов в одной из квартир на улице Эрика в Пыхья-Таллинне, где находился агрессивный мужчина.

Прибывшие на место стражи порядка увидели в подъезде пьяного агрессивного человека, который направил на них газовый пистолет.

69-летний нарушитель спокойствия был доставлен в участок.