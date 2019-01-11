11.01.2019, 08:14
В Таллинне агрессивный пьяный мужчина направил на полицейских похожий на оружие предмет(3)
В среду на улице Эрика в Таллинне пьяный мужчина направил на прибывших на вызов полицейских предмет, напоминающий оружие.
В среду на улице Эрика в Таллинне пьяный мужчина направил на прибывших на вызов полицейских предмет, напоминающий оружие.
Позавчера полиция получила вызов в одной из квартир на улице Эрика в Пыхья-Таллинне, где находился агрессивный мужчина.
Прибывшие на место стражи порядка увидели в подъезде пьяного агрессивного человека, который направил на них газовый пистолет.
69-летний нарушитель спокойствия был доставлен в участок.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.